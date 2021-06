Kriminalität : Rasenmäher und Mikrowelle weg

Jünkerath Wie der Polizeiinspektion Prüm nun bekannt wurde, kam es in der vergangenen Woche zu einem Diebstahl mehrerer Gegenstände in der Gewerkschaftsstraße in Jünkerath. Hierbei wurden nach Polizeiangaben unter anderem eine Mikrowelle sowie ein elektrischer Rasenmäher aus teils ge- und verschlossenen Fahrzeugen entwendet, die auf dem Grundstück des Geschädigten standen.