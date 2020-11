Blaulicht : Unbekannte stehlen in Alf hochwertiges Gerät aus einem Auto

Alf Die Polizei sucht Zeugen eines Diebstahls, der sich bereits am Montag, 26. Oktober, ereignete. In der Zeit zwischen 9 und 15 Uhr haben Unbekannte in der Wittlicher Straße in Alf aus einem Fiat Ducato Firmenwagen ein hochwertiges technisches Baugerät entwendet.

Das Fahrzeug war kurzfristig unbeaufsichtigt vor einem Bauunternehmen abgestellt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3500 Euro.