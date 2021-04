Blaulicht : Unbekannte stehlen in der Eifel Kinderfahrrad

Foto: TV/Frank Göbel

Heckhuscheid Die Polizei Prüm sucht Zeugen eines Fahrraddiebstahls in Heckhuscheid, der sich am vergangenen Freitag zwischen 8 und 12.30 Uhr ereignet hat. Das Kinderfahrrad sei, so die Polizei, neben der Bushaltestelle in der Dorfstraße abgestellt gewesen.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike, Hersteller Bulls Tokee, Größe 20 Zoll, Farbe schwarz/grün. Am Fahrrad befand sich ein Fahrradhelm, der ebenfalls gestohlen wurde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 400 Euro.