Blaulicht : Unbekannte stehlen in Mürlenbach Motorsägen

Foto: Fritz-Peter Linden

Mürlenbach Unbekannte haben am Dienstagnachmittag, 13. April, in der Alten Straße in Mürlenbach zwei Motorsägen gestohlen. Das teilte die Polizei mit. Die Tat wurde im Zeitraum zwischen 14.30 und 15.30 Uhr verübt.

Die Geräte befanden sich in einem Frontcontainer eines Traktors, der am Fahrbahnrand der Straße abgestellt war.