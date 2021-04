Blaulicht : Unbekannte stehlen in Prüm palettenweise Getränkedosen

Polizei im Einsatz. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm/Dausfeld Unbekannte haben in der Nacht zum Dienstag 26 Paletten Getränkedosen à 24 Stück von einem Lastwagenanhänger gestohlen. Das teilt die Polizei mit. Die Täter schlitzten auf einem Parkplatz an der B 410 von Dausfeld kommend in Fahrtrichtung Prüm zunächst die LKW-Plane auf, gelangten über die Heckklappe, so vermutet die Polizei, in das Innere des Anhängers und hatten so Zugriff auf die Paletten.

Die Tat wurde verübt in der Zeit zwischen Montag, 12. April, 23 Uhr, und Dienstag, 13. April, 7 Uhr.