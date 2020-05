Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stehlen Möbel aus Gastro-Betrieb in Trier

Trier Als wäre die Situation aufgrund der Corona-Krise nicht schon dramatisch genug, sind einem Gastronom nun auch noch Möbel gestohlen worden.

In der Nacht von Donnerstag, 21. Mai, auf Freitag, 22. Mai, entwendete ein bislang Unbekannter im Zeitraum zwischen 22 Uhr und 15 Uhr mehrere Sitzgelegenheiten eines Restaurants in der Karl-Marx-Straße in Trier. Das teilt die Polizei am Abend mit.