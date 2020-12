Sachbeschädigung : Unbekannte stehlen Ortschild

Oberlauch Das Ortschild der Gemeinde Oberlauch ist zwischen dem 18. und dem 23. Dezember gestohlen worden. Es handelt sich hierbei um das Ortsschild am Ortsausgang in Richtung Schönecken. Unbekannte Täter durchtrennten den Rohrständer und stahlen die Ortstafel.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro. Sachdienliche Hinweise hierzu werden erbeten an die Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/9420 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de.