Zeugen gesucht : Unbekannte stehlen Palmen in Wintrich

Wintrich Fünf Palmen im Wert von jeweils rund 100 Euro sind in Wintrich verschwunden.

Fünf Palmen sind am vergangenen Wochenende, in der Nacht vom 28. auf den 29. Juni, in Wintrich gestohlen worden, wie die Polizei jetzt mitteilt. Die etwa 1,20 Meter großen Topfpflanzen standen direkt an der Straße Im Brühl, in direkter Nähe zum Sportplatz (neben der B 53). Für den Abtransport muss, so die Polizei, ein größerer Transporter oder ein Fahrzeug mit Anhänger benutzt worden sein. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.