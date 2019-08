Diebstahl und Vandalismus : Unbekannte stehlen Straßenschilder

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling. Foto: TV/Klaus Kimmling

Bettingen (red) Unbekannte haben zwei Verkehrsschilder an der Kreuzung Prümtalstraße/Im Buchholz in Bettingen gestohlen. Laut Mitteilung der Polizei hat die Firma, die die Teilerneuerung der Prümbrücke in Bettingen vornimmt, das angezeigt.

Je ein Schild „Durchfahrt verboten“ und „Höchstgeschwindigkeit 30 km/h“ wurden an der Absperrung vor der Baustelle entwendet. Weiterhin wurden Warnleuchten und Schilderbefestigungen beschädigt.

Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 16. August, 17 Uhr und Montag, 19. August, 8 Uhr.