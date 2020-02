Polizeieinsatz : Tablet aus Lkw gestohlen

Prüm Die Polizei Prüm bittet um Hinweise auf einen Diebstahl in der Bahnhofstraße

In der Nacht von Weiberdonnerstag, 20. Februar, auf Freitag, 21. Februar, ist ein Tablet im Wert von 265 Euro aus einem LKW in Prüm gestohlen worden. Das Fahrzeug stand laut Mitteilung der Polizei auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße vor einem Blumengeschäft. Da am Weiberdonnerstag in Prüm zwei öffentliche Veranstaltungen stattgefunden haben sowie zahlreiche Feiernde unterwegs gewesen sind, liegt die Vermutung nahe, dass passierende Besucher und Feiernde von der Tat etwas mitbekommen haben. Außer dem Tablet wurde noch eine Flasche Mineralwasser entwendet. Ein teureres LKW-Navigationsgerät wurde vom Täter nicht angerührt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 zu melden.