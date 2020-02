Blaulicht : Unbekannte stehlen Tresor in Wittlicher Bäckerei

Wittlich Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Donnerstag, 27. Februar, ein Fenster in einer Bäckerei in der Friedrichstraße in Wittlich eingeworfen und drangen dann in das Gebäude ein. Wie die Polizei weiter mitteilt, begaben sich die Eindringlinge in einen Nebenraum und stahlen einen Tresor.

Ein Zeuge bemerkte noch in der Nacht die zersplitterte Glasscheibe und alarmierte die Polizei. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2500 Euro.

Die Kriminalpolizei Wittlich bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zur Tat, möglichen Tätern, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich der Friedrichstraße und den angrenzenden Straßen geben können, sich umgehend bei der Kriminalinspektion Wittlich zu melden.

