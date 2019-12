Einbruch : Unbekannte steigen in Wohnhaus ein

Symbolbild. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Berenbach Unbekannte Täter sind am frühen Freitagabend in ein Wohnhaus im Heideweg in Berenbach eingebrochen. Ein Zeuge hat mehrere Personen und einen dunklen Van in Tatortnähe beobachtet. Die Polizei sucht weitere HInweise.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken