Blaulicht : Schrammen im Lack: Drei Autos in Tawern zerkratzt

Tawern Die Polizei sucht die Unbekannten, die in Tawern drei Fahrzeuge zerkratzt haben.

Wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilt, sind in der Zeit von Donnerstag, 26. Dezember, bis Mittwoch, 1. Januar, in der Fellericher Straße in Tawern drei Autos beschädigt worden.