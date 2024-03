Blaulicht Unbekannte Täter beschädigen Firmenzaun

Kelberg · (red) Unbekannte Täter haben am Freitag, 8. März, versucht, sich in Kelberg Zutritt zu einem Firmengelände in der Straße „Auf der Struth“ zu verschaffen. Wie die Polizeiinspektion Daun mitteilt, haben die Täter vermutlich schon in der Nacht zum Freitag einen metallenen Schutzzaun beschädigt, der dir Firma umgibt.

10.03.2024 , 12:47 Uhr

Foto: dpa/Jens Büttner