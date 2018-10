später lesen Kriminalität Unbekannte Täter sprengen Geldautomat in Rittersdorf FOTO: Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten der Volksbank in einem Raiffeisen- Baumarkt in der Waxweilererstraße in Rittersdorf gesprengt. Von Florian Blaes