Blaulicht : Unbekannte treten in Trier gegen Autos

Foto: dpa/Friso Gentsch

Zu mehreren Sachbeschädigungen an Autos ist es am frühen Sonntagmorgen entlang der Merianstraße in Trier gekommen.

