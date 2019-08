Kriminalität : Unbekannte überfallen Mann am Geldautomaten

Foto: dpa/Friso Gentsch

Binsfeld Zu einem Übergriff auf einen Diskothek-Besucher kam es bereits am Freitag, 12. Juli, gegen 23.45 Uhr in Binsfeld. Das teilte die Polizeiinspektion Wittlich erst gestern mit. Nach Angaben der Polizei zog sich der Geschädigte Bargeld am Geldautomaten, der sich genau gegenüber der Diskothek „Kajüte“ befindet.

Nachdem er das Geld aus dem Geldschacht genommen hatte, wurde er von zwei unbekannten Männern angegriffen, die versuchten ihm das Bargeld zu stehlen. Die Täter entkamen jedoch ohne Beute. Da sich zur angegebenen Tatzeit meist sehr viele Menschen vor dem Eingang der Diskothek befinden, fragt die Polizei, wer Angaben zu dem geschilderten Sachverhalt machen kann?