Polizei : Unbekannte versenken Schrauben in Fahrspuren und sprühen Parfüm auf Hochsitze

Oberweis Ein spezieller Fall in Oberweis beschäftigt die Polizei Bitburg derzeit. Dabei wenden die Täter perfide Methoden an.

Theo Noesges ist fassungslos. „So etwas habe ich noch bei erlebt“, sagt der Jagdvorsteher der Jagdgenossenschaft Oberweis. Und meint damit die Vorfälle, die sich in den den vergangenen Wochen im Bereich des Oberweiser Jagdbezirkes Süd ereignet haben. Unbekannte haben mehrere Hochsitze mit Parfüm verunreinigt – wohl mit der Absicht, damit sich das Wild fernhält. Schlimmer noch, da gefährlicher: Auf einem Privatweg im Jagdbezirk, an dem auch der Pächter wohnt, der das Revier bereits seit vielen Jahren betreut, haben Täter mehrere Schrauben in den Fahrspuren versenkt. Nicht ohne Folgen: Die Anwohner des Privatwegs hatten bereits mehrere Platten an den Reifen ihrer Fahrzeuge.