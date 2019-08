Enkeltrickbetrüger : Unbekannte versuchen ältere Menschen mit Anrufen zu betrügen

Die Polizei Idar-Oberstein warnt erneut vor dubiosen Anrufe, bei denen ältere Menschen um ihr Geld oder ihre Wertsachen gebracht werden sollen.

In der Region Idar-Oberstein ist es am Donnerstag wieder vermehrt zu Anrufen von sogenannten Enkeltrickbetrügern gekommen. Wie die Polizei dort mittelt, geben sich die Betrüger am Telefon als Verwandte in finanziellen Nöten aus. Häufig täuschen die Täter vor, ein unschlagbares Immobiliengeschäft oder ähnliches in Aussicht zu haben, für den Geschäftsabschluss jedoch umgehend Geld/Schmuck/Wertgegenstände zu benötigen, da die Chance zum Schnäppchen sonst vertan wäre. In der Folge erscheinen dann Personen, die sich als gute Bekannte der aus diversen Gründen verhinderten Verwandten ausgeben, um ihr Bargeld oder Schmuck entgegenzunehmen.