Polizei : Unbekannte versuchen, in Pizzeria in Sankt Aldegund einzubrechen

Foto: TV/Klaus Kimmling

Sankt Aldegund Unbekannte Täter haben laut Polizei in der Nacht auf Montag in Sankt Aldegund (Landkreis Cochem-Zell) versucht, mit Brechwerkzeugen ein Terrassenfenster einer an der Straße Am Moselstausee gelegenen Pizzeria aufzuhebeln.

Das einbruchhemmende Fenster habe den mehrfachen Hebelversuchen standgehalten, sodass der oder die unbekannten Täter aufgegeben hätten und unentdeckt von der Tatörtlichkeit flüchteten.