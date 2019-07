Polizei : Unbekannte versuchen in Weidenbach, Steine zu stehlen

Unbekannte versuchen in Weidenbach, Steine zu stehlen

Weidenbach Wie der Polizeiinspektion Daun erst jetzt bekannt wurde, haben zwei bisher unbekannte Männer am Donnerstag gegen 19 Uhr versucht, Sandsteine von einem Grundstück in Weidenbach zu stehlen. Eine ortsansässige Firma hatte diese zuvor dort gelagert.

Die beiden Männer fuhren laut Polizei zunächst mit ihrem Fahrzeug auf das Grundstück, das am Ortseingang von Weidenbach gegenüber der Firma liegt, und luden die Steine ein. Als ein Mitarbeiter der Firma sie ansprach, gaben sie an, dass man informiert worden sei, dass sich die Steine sich im Eigentum der Gemeinde befänden und man sich dort „bedienen dürfe“. Der Mitarbeiter forderte die beiden auf, die Steine wieder auszuladen, was sie auch taten. Anschließend entfernten sich die mutmaßlichen Täter.