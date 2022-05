Blaulicht : Unbekannte versuchen Toilettenanlage am Morbacher Busbahnhof in Brand zu stecken

Unbekannte versuchen Toilettenanlage am Morbacher Busbahnhof in Brand zu stecken

Morbach Polizisten waren am Samstag zu einem Brand am Morbacher Busbahnhof gerufen worden. Unbekannte hatten dort gezündelt. Die Polizei konnte den Brand ohne Feuerwehr löschen.

Am Sonntagabend, dem 29. Mai, gegen 22.25 Uhr, bemerkte ein Zeuge, dass aus dem Gebäude der öffentlichen Toilette am Morbacher Busbahnhof in der Bernkasteler Straße Rauch drang, teilt die Polizei mit. Eine Nachschau ergab, dass Unbekannte mehrere Papierhandtücher in der Damentoilette zusammengelegt und entzündet hatten. Weiterhin wurden mehrere Papierhandtücher in eine Mülltonne, welche unmittelbar an dem Gebäude zur Toilettenalage stand, geworfen und ebenfalls entzündet.