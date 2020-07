Spielgeräte besprüht, Hackschnitzel verteilt : Unbekannte wüten auf Gonzerather Spielplatz

Das Spielgerät auf dem Gonzerather Kinderspielplatz wurde mit der Buchstabenkombination „PIZ“ besprüht. Foto: Christoph Steinmetz

Morbach-Gonzerath Die Morbacher Polizei sucht Hinweise zu den Unbekannten, die in der Nacht auf vergangenen Sonntag, 12. Juli, auf dem öffentlichen Spielplatz am Klettbach in Gonzerath gehaust und Dinge beschädigt haben.

Seile der Schaukeln seien aufgewickelt worden, so dass Kinder nicht mehr dran kamen, über die ganze Fläche seien Hackschnitzel verteilt und obendrein zwei Spielgeräte mit Farbe und den Buchstaben „PIZ“ besprüht worden. Das teilt Steffen Gutendorf, Leiter der Polizeiinspektion, auf Anfrage mit. Das sei nicht der erste Fall von Vandalismus im Dorf gewesen. Gerade in jüngster Zeit seien zudem Zäune beschädigt und Solarleuchten gestohlen worden, ärgert sich der Gonzerather Ortsvorsteher Christoph Steinmetz. „Und das ist jetzt die Krönung.“ Dieses „Rowdytum“ will er nicht länger hinnehmen und erstattet Strafanzeige. Schließlich gehe es auch um Gemeineigentum. Und das sei keine Lappalie, vielmehr ein Straftatbestand, sagt Gutendorf weiter. Die Polizei ermittelt.