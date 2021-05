Sachbeschädigung : Randale an der Grundschule Leiwen

Randale an der Grundschule Leiwen

Schweich Unbekannt werfen an Grundschule Leiwen Fenster- und Türscheiben ein

Das Gebäude der Grundschule in Leiwen ist in der Nacht von Sonntag, 23. Mai, auf Montag, 24.Mai, zwischen 1 Uhr und 2.30 Uhr, erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, warfen unbekannte Täten vermutlich mit Bierflaschen mehrere Fenster- und Türscheiben ein.