Polizei : Bauzaun umgeworfen

Symbolbild. Foto: TV/Frank Göbel

Bernkastel-Kues/Andel Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen einer Gefährdung. In der Zeit von Donnerstag, 18 Uhr, bis Freitag, 6 Uhr, haben Unbekannte am Moselufer in Andel mehrere Gegenstände beschädigt.

Demoliert wurde laut Polizei ein Gartenzaun und der Außenspiegel eines Baggers. Außerdem wurde ein Bauzaun umgeworfen, der eine Gafahrenstelle absichern sollte. Glücklichen Umständen sei es zu verdanken, dass kein Dritter zu Schaden kam.

Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel, Telefon, 06531/95270.

(red/iro)