Polizei sucht Zeugen von Vandalismus in Bollendorf : Unbekannte werfen Kirchenfenster ein

Bollendorf Unbekannte haben in den vergangen Tagen in Bollendorf (VG Südeifel) randaliert. Laut Polizei Bitburg haben der oder die Täter zwischen dem 8. und dem 14. Juni jeweils eine Tür und eine Fensterscheibe an der Grundschule und an der Pfarrkirche beschädigt.

Die Ermittler vermuten nun einen Zusammenhang zwischen den Vorfällen, sie könnten laut Dienststellenleiter Christian Hamm sogar am selben Tag passiert sein. Genaueres wollen die Fahnder von der Bevölkerung erfahren, die sie um Hinweise beten.

Seit längerer Zeit sei es der erste Fall von öffentlichem Vandalismus in Bollendorf.