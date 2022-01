Kriminalität : Unbekannte werfen Kirchfenster ein

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

In Walsdorf haben unbekannte Täter mit einem Stein ein altes Buntglasfenster der St. Arnulphus-Kirche eingeworfen. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 11 und 19 Uhr, der Vorfall wurde am Abend bemerkt. Die Polizei in Daun schätzt den Schaden auf mehrere hundert Euro, da es sich um ein altes, handgemachtes Bleiglasfenster handelt, dessen Austausch sehr arbeitsintensiv sein dürfte. Hinweise von Zeugen werden erbeten unter Telefon 06592/96260.