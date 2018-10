später lesen BLAULICHT Unbekannte werfen Scheibe eines Busses ein Teilen

Auf dem ZOB in Bitburg kam es am vergangenen Wochenende zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Linienbus. Dabei wurde durch einen bislang unbekannten Täter die hintere rechte Seitenscheibe mit einem Gegenstand eingeworfen, wodurch ein faustgroßes Loch entstand.