Zeugen gesucht : Trotz Lebensgefahr – Vandalen wüten am Maueler Staudenhof

Trotz Lebensgefahr – Vandalen wüten am Maueler Staudenhof

Mauel Unbekannte haben am verlassenen Staudenhof gewütet und mehrere Gebäude beschädigt. Zudem begaben sie sich in Lebensgefahr.

Unbekannte Täter haben, so die Polizei Prüm, ihrer Zerstörungswut offenbar erneut freien Lauf gelassen und mehrere Gebäude des Staudenhofs in Mauel beschädigt. Hierbei seien mit Werkzeug die Außenfassade des Jagdgebäudes sowie die Abdeckung eines dortigen Brunnens beschädigt worden. Zudem seien die Ruinen dort unberechtigter Weise betreten worden, obwohl sie deutlich sichtbar abgesperrt gewesen seien. Die Polizei hat Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch eingeleitet. Die Beamten weisen nochmals eindringlich darauf hin, dass die verlassenen Gebäude des Staudenhofs akut einsturzgefährdet sind und ein unberechtigtes Betreten dieser lebensgefährlich ist.

Die Polizeiinspektion Prüm bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen oder Tätern per Telefon 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de .