Kriminalität : Unbekannte wüten an der Grillhütte

Erden An der Bußlay-Grillhütte in Erden ist es am Montag, 16. März, zwischen 11 und 17 Uhr zu einer Sachbeschädigung gekommen. Das berichtet die Polizei. Die Eingangstür zur Grillhütte sowie beide Toilettentüren wurden mutwillig eingetreten und nicht unerheblich beschädigt.

