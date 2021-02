Polizei kündigt mehr Kontrollen an : Täter beschädigen Automaten und Autos in Wittlich

Wittlich Unbekannte haben in der Händelstraße mehrere Objekte beschädigt. Es war nicht der erste Fall dieser Art in diesem Jahr.

Auf ihrem Fluchtweg traten sie, so die Polizei, noch an zwei in der Händelstraße abgestellten Fahrzeugen den Außenspiegel der Fahrerseite ab. Bei der Fahndung nach den flüchtenden Tätern hat die Polizei noch ein weiteres beschädigtes Fahrzeug in der Stettiner Straße festgestellt, das möglicherweise mit der Tat in der Händelstraße in Zusammenhang steht. Bereits am 28. Januar wurden in der Händelstraße durch unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge beschädigt. Die Polizei wird deshalb in den kommenden Tagen vermehrt in diesem Bereich kontrollieren.