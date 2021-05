Unbekannte wüten in Trier-Süd

Die Polizei sucht Zeugen: Unbekannte haben in der Medardstraße in Trier-Süd mehrere Fahrzeuge beschädigt.

In der Nacht auf Montag kam es in der Medardstraße in Trier- Süd zu vielen Sachbeschädigungen. Dabei wurden diverse Außenspiegel der dort geparkten Fahrzeuge absichtlich beschädigt. Außerdem wurden mehrere Müllcontainer umgeworfen sowie ein Altkleidercontainer des Malteser Hilfsdienstes auf die Fahrbahn gekippt.