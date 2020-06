Polizei : Unbekannte zerkraten geparkten SUV

Dieser Wagen wurde zerkratzt. Foto: TV/Polizei Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Unbekannte haben am Dienstag zwischen 15.40 und 16.20 Uhr einem in der Burgstraße in Bernkastel-Kues abgestellten schwarzen VW Touareg zerkratzt. Beschädigt wurde die Beifahrertür.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken