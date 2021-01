Blaulicht : Unbekannte zerkratzen Audi Q7

Symbol Polizei Blaulicht Einsatz. TV-Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Farschweiler Ein schwarzer Audi Q7 wurde am Montag, 4. Januar, zwischen 13 und 15 Uhr, w auf dem Parkplatz an der Grillhütte in Farschweiler/Sternfeld, durch eine bislang unbekannte Person beschädigt. Das Fahrzeug wurde an beiden Fahrzeugseiten sowie am Kofferraum vermutlich mit einem spitzen Gegenstand erheblich zerkratzt.

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Hermeskeil.

