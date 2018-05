später lesen Blaulicht Unbekannte zerkratzen Auto Teilen

Bislang unbekannte Täter haben auf dem Parkplatz der Clara-Viebig-Realschule Plus in der Beethovenstraße in Wittlich am Montag zwischen 8 und 12 Uhr ein Auto zerkratzt. Als die Eigentümerin um die Mittagszeit zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, wies ihr Auto einen zwei Meter langen Kratzer an der Fahrerseite auf. Der Schaden an den Türen dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen.