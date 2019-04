später lesen Blaulicht Unbekannte zerkratzen Auto in Arzfeld FOTO: dpa / Friso Gentsch FOTO: dpa / Friso Gentsch Teilen

Twittern

Teilen



Unbekannte haben in der Nacht von Samstag, 13. April, auf Sonntag, 14. April, in der Hauptstraße in Arzfeld ein Auto zerkratzt. Das Fahrzeug stand in der Nähe der Sparkasse und wurde an der Fahrseite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt.