Polizei sucht Hinweise auf Täter : Unbekannte zerkratzen Auto in Gerolstein

Unbekannte zerkratzen Auto in Gerolstein

Gerolstein Wer sind die Täter, die auf dem Krankenhaus-Parkplatz ein Auto mutwillig zerkratzt haben?

Unbekannte haben am Montag, 2. November, einen Wagen beschädigt, der um 12.30 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Krankenhaus in Gerolstein in der Aloys-Schneider-Straße abgestellt worden war.