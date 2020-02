Polizei : Unbekannte zerkratzen Auto in Horath

Unbekannte zerkratzen Auto in Horath

Horath Gleich zwei mal haben Unbekannte laut Polizei in der Rass Straße in Horath ein geparktes Auto mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Sie beschädigten am Freitag, 17. Januar, zwischen 13.45 und 22 Uhr einen geparkten Wagen an der Beifahrerseite sowie am Freitag, 14. Februar, zwischen 5.45 und 14 Uhr. Laut Polizei entstand ein Sachschaden im oberen dreistelligen Bereich. Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben.