Polizei : Unbekannte zerkratzen Auto in Saarburg

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Saarburg Unbekannte haben am Sonntag zwischen 14 und 14.30 Uhr einen in der Graf-Siegfried-Straß in Höhe der Sparkassenfiliale in Saarburg einen am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Tiguan an der hinteren rechten Tür zerkratzt.