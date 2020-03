Sachbeschädigung : Unbekannte zerkratzen Auto in Speicher

Foto: TV/Frank Göbel

Speicher Unbekannte haben laut Polizei in der Nacht zum vergangenen Donnerstag, 27. Februar, in der Bahnhofstraße in Speicher ein abgestelltes Auto zerkratzt.

