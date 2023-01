Gillenfeld/Daun (mh) In der ersten Januarwoche hat ein Unbekannter einen im Bergweg in Gillenfeld abgestellten grauen Ford Fiesta auf der Beifahrerseite zerkratzt.

In Daun wurde zwischen Donnerstag und Samstag ein in der Lindenstraße in Daun geparkter weißer Mercedes-Benz ebenfalls durch einen spitzen Gegenstand auf der rechten Seite zerkratzt.