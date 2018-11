Unbekannte zerkratzen Autos in Daun

Die Polizei berichtet von drei Fällen, bei denen Autos in Daun beschädigt wurden und die Verursacher gesucht werden. Mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt haben Unbekannte zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 9.45 Uhr, zwei im Bereich der Ferienanlage Grafenwald in Daun abgestellte Autos.

Zudem wurde ein auf dem Parkplatz unterhalb des Krankenhauses in Daun geparkter Alfa Romeo einer Frau aus dem Kreis Cochem an Allerheiligen zwischen 16.30 Uhr und 18.05 Uhr beschädigt. Als die Halterin zu ihrem Wagen zurückkam, stellte sie fest, dass sich am linken Kotflügel ein langer und tiefe^r Kratzer befand.

Hinweise zu allen Vorfällen erbittet die Polizei Daun unter Telefon 06592/96260.