Polizei : Unbekannte zerkratzen Autos in Konz

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Konz Unbekannte Täter haben in der Trierer Straße in Konz am Sonntag zwischen 3 Uhr in der Nacht und 12 Uhr mittags mehrere Fahrzeuge beschädigt, indem sie mit einem spitzen Gegenstand den Lack zerkratzt haben.