Sachbeschädigung : Unbekannte zerkratzen Autos

Gerolstein Zwischen dem 23. Dezember, 18 Uhr, und dem 24. Dezember, 11.30 Uhr, wurde in Gerolstein in der Oberen Marktstraße ein Auto zerkratzt. Bereits in der Nacht vom 19. auf den 20. Dezember wurde dort ein Fahrzeug auf gleiche Art und Weise beschädigt.

