Zeugen gesucht : Unbekannte zerkratzen Benz

Wittlich Die Polizei sucht den oder die Täter.

(red) Ein Mercedes SLK ist nach Mitteilung der Polizei im Wittlicher Stadtteil Wengerohr beschädigt worden. Zwischen Donnerstag, 4. März, 20 Uhr, und Freitag, 5. März, 5 Uhr, zerkratzten der oder die Täter in der Straße In der Spitz das dort abgestellte Auto an der gesamten Beifahrerseite und am Kofferraumdeckel vermutlich mit einem spitzen Gegenstand. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt.