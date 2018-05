später lesen Polizei Unbekannte zerkratzen Cabriolet in Gerolstein Teilen

Unbekannte haben ein in der Unteren Marktstraße in Gerolstein geparktes Cabriolet zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag , 11 Uhr. zerkratzt. Als der Besitzer am Sonntag zum Fahrzeug kam, stellte er fest, dass die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt war.