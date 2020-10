Polizei : Unbekannte zerkratzen Fahrertür von Renault in Pellingen

SYMBOLFOTO - Ein Blaulicht auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Pellingen Zu einer Sachbeschädigung an einem Auto der Marke Renault mit luxemburgischer Zulassung kam es zwischen Sonntag, 11. Oktober, gegen 12 Uhr und Montag, 12. Oktober, 6 Uhr, in der Brückenstraße in Pellingen.

Wie die Polizei mitteilt, zerkratzten ein oder mehrere unbekannte Täter in dieser Zeit die Fahrertür des Renault. Das Fahrzeug stand gegenüber des Anwesens des Geschädigten auf einem frei zugänglichen Parkplatz.