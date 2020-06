Polizei : Unbekannte zerkratzen Lack von schwarzem Mercedes

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: TV/Klaus Kimmling

Wittlich-Wengerohr Unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 16.30 und 17.30 Uhr einen in der Bahnhofstraße in Wittlich-Wengerohr abgestellten schwarzen Mercedes-Benz erheblich beschädigt, indem sie den Lack an etlichen Stellen des Fahrzeugs zerkratzten.

Der Schaden wird auf rund 4 000 Euro geschätzt.