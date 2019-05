später lesen Blaulicht Unbekannte zerkratzen sechs Autos in Trier-Süd FOTO: TV / Klaus Kimmling FOTO: TV / Klaus Kimmling Teilen

Twittern

Teilen



12 000 Euro Schaden haben Unbekannte in der Nacht auf Samstag in Trier-Süd verursacht. Nach Angaben der Polizei sind in der Seniastraße mehrere parkende Fahrzeuge beschädigt worden. An sechs Autos wurden mit einem spitzen Gegenstand Lackschäden verursacht.