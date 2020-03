Polizei : Unbekannte zerkratzten Auto am Sterenbachsee

Unbekannte zerkratzten Auto am Sterenbachsee

Wittlich Das Fahrzeug wurde nicht unerheblich beschädigt.

Bei der Rückkehr zum Mitfahrerparkplatz am Sterenbachsee hat nach Mitteilung der Polizei eine Autofahrerin am Dienstag, 10. März, gegen 21 Uhr festgestellt, dass an ihrem Auto die Fahrer- und Beifahrerseite sowie die Motorhaube mit einem spitzen Gegenstand verkratzt wurden.